Наконец-то взялась за голову: дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие

Дарья Белодед вернулась к тренировкам и готовится к Олимпийским играм

Одна из главных надежд сборной Украины на летних Олимпийских играх 2021 года, дзюдоистка Дарья Белодед, показала публике свое новое фото. В последнее время 20-летняя киевлянка позволила себе отвлечься от спорта: посетила зоопарк, снялась в нескольких рекламных роликах. На днях Белодед похвасталась фото в мини-юбке. Теперь же Даша наконец-то вернулась к своему основному занятию и предстала в кимоно.

В этом году Белодед потерпела уже три поражения, так что ей предстоит усиленно тренироваться, чтобы вернуться на высокие позиции. Напомним, украинка – двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг. Сегодня на своей страничке в Instagram она выложила фото со спарринга с коллегой по сборной – Алиной Шиловой.

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Передвигаться по городу спортсменка предпочитает на автомобиле, поскольку любит проводить время за рулем.

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Олимпиада в японском Токио пройдет в июле-августе этого года.

Вашему вниманию – самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг.

Смотрите, как Даша развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане