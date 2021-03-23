Налетай, подешевело! Роналду по цене Цыганкова: "Ювентус" избавляется от звезды

Пандемия коронавируса серьезно ударила по футболу. Многие даже солидные клубы оказались в непростой финансовой ситуации из-за отсутствия зрителей на трибунах. Оказалось, что даже самый популярный клуб Италии, "Ювентус", думает избиваться от Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты португальца. Впрочем, тот тоже не сидит сложа руки. Ранее писали, что Роналду намерен бросить "Ювентус".

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" уже ведет переговоры с "Реалом". Его же нынешний клуб, чтобы не нести большие убытки, готов отдать КриРо "всего" за 25 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетное испанское издание AS. Тогда как купили его туринцы у тех же мадридцев летом 2018 года за 117 "лимонов". Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022-го.

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

В сезоне 2020/2021 "Юве" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Порту" и практически потерял шансы на победу в итальянской Серии А.

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Интересно, что ныне практически в такую же цену, 24-25 миллионов, оценивают самого дорогого украинского футболиста – динамовца Виктора Цыганкова. Правда, сайт Transfermarkt опустил стоимость 36-летнего Роналду не до 25, а до 50 миллионов.

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