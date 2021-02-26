"Нам этого не хватало": легенды украинского хоккея провели мастер-класс для детей

В Киеве состоялась традиционная "Тренировка со звездой" от УХЛ для юных воспитанников киевского "Сокола". Второй мастер-класс под открытым небом в 2021 году провели четырехкратный чемпион Украины Александр Победоносцев, а также двукратный чемпион Украины Дмитрий Марковский и пятикратный чемпион Украины Михаил Фадеев, работающие тренерами в ДЮСШ "Сокол".

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В ходе тренировки опытные хоккеисты показали подрастающему поколению технику владения шайбой и клюшкой, провели мастер-класс по катанию, а также сыграли небольшой двусторонний поединок.

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