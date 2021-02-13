"Наполи" – "Ювентус": онлайн матча чемпионата Италии

В субботу, 13 февраля, в центральном матче 22-го тура чемпионата Италии встретятся "Наполи" и "Ювентус". Матч пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

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ОНЛАЙН "НАПОЛИ" – "ЮВЕНТУС"

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"Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего "Милана" на семь баллов, но имеет матч в запасе. Туринцы выиграли три предыдущие матчи Серии А, а если брать все турниры – то подопечные Андреа Пирло не проигрывают уже на протяжении семи встреч.

"Наполи" располагается на шестом месте в чемпионате Италии. Неаполитанцы чередуют победы с поражениями, а посреди недели еще и с Кубка Италии вылетели в отличие от "Юве", который пробился в финал и сыграет с "Аталантой". Неудивительно, что под Дженнаро Гаттузо зашаталось тренерское кресло. Зарубежные СМИ даже писали, что коуч может быть уволен в случае неудачи сегодня.

Матч между командами в первом круге не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе "Наполи". Сначала неаполитанцам присудили техническое поражение, однако клуб сумел добиться отмены наказания.

Зато в начале января команды сыграли между собой в матче за Суперкубок Италии, и тогда победителем оказался клуб из Турина.

Букмекеры о матче "Наполи" – "Ювентус":

Сегодня букмекеры считают фаворитом "Ювентус": коэффициент на победу команды Андреа Пирло – 2.12, на ничью – 3.45, на победу "Наполи" – 3.60.

Где смотреть матч "Наполи" – "Ювентус":

Матч "Наполи" – "Ювентус" в прямом эфире покажут на канале "Футбол -1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Смотрите, как "Ювентус" и "Наполи" играли в предыдущем туре: