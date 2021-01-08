"Нас расстреливали как собак": как террористы атаковали автобус сборной Того

10 января 2010 года в столице Анголы должен был стартовать большой футбольный праздник – Кубок Африканских наций. Однако сегодня тот турнир ассоциируется в основном с терроризмом и слезами. 8 января на границе Республики Конго и Анголы произошло жестокое нападение на автобус, перевозивший сборную Того.

В ангольской провинции Кабинда автобус с командой подвергся неожиданному обстрелу из пулемета и автоматов, который продолжался не менее 20 минут. Водителя убили на месте, а испуганные пассажиры пытались укрыться под сиденьями. 10 охранников, которые сопровождали футболистов на Кубок Африки, открыли ответный огонь по нападавшим.

"В нас стреляли, как в бродячих собак, и мы были вынуждены прятаться за креслами и 20 минут лежать на полу автобуса, чтобы в нас не попали пули", – заявил полузащитник Того Томас Доссеви, выступавший за французский "Нант".

Помимо водителя, в результате перестрелки погибли помощник главного тренера сборной Того Амелете Абало и пресс-атташе Станислас Оклоо. 8 января они были доставлены в больницу в критическом состоянии, но не выжили. Еще семь человек получили ранения. Из футболистов — вратарь Коджови Обилале и защитник Серж Акакпо.

Нападающий клуба "Манчестер Сити" и капитан Того Эммануэль Адебайор признался, что пережил худший момент в своей жизни. "Никто не мог заснуть после того, что случилось с нами", – сказал нападающий.

Тем не менее футболисты хотели остаться в Анголе и играть в Кубке наций в память о погибших. Полузащитник Алексис Ромао заявил, что они не хотят уезжать как трусы. Однако премьер-министр Того Жильбер Унбо потребовал от игроков немедленно вернуться домой по соображениям безопасности.

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Ответственность за терракт взяла на себя на тот момент малоизвестная сепаратистская организация "Фронт за освобождение анклава Кабинда". После обстрела ее лидер Родригеш Мингаш пригрозил продолжением силовых акций в этой провинции. Они потребовали отменить матчи Кубка Африканских наций в регионе.

При этом Мингаш объяснил нападение на автобус тем, что его сопровождали ангольские военные, по которым и наносился удар. И выразил соболезнования тоголезским футболистам и членам их семей: "Мы ничего не имеем против африканских братьев и мы любим футбол".

В итоге из-за отказа от участия в турнире сборная Того была исключена из двух следующих розыгрышей Кубка африканских наций и оштрафована на $50 000 за вмешательство в футбол государства, отозвавшего своих игроков с чемпионата.

А мировые сборные начали беспокоиться о своей безопасности в Африке. Ведь летом в ЮАР должен был пройти чемпионат мира-2010. Но организаторы заверили, что теракт не повлияет на организацию безопасности турнира.

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