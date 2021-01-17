"Найди меня, если сможешь": футболисты в снегопад в Турции сыграли в белой форме

Судья разрешил "Сивасспору" играть в форме, почти сливающейся со снежным покровом поля

Необычным получился вчерашний матч чемпионата Турции по футболу. Нынешние середняки – "Истанбул Башакшехир" и "Сивасспор" – провели матч в снежную погоду. И все бы ничего, ведь подобное случается. Но по ходу игры с усилением снегопада стало ясно, что белая форма гостей постепенно сливается с покровом поля. Хорошо еще, что играли оранжевым мячом, а не белым.

Ранее "Истанбул" отказался доигрывать матч с "ПСЖ" из-за проявления расизма судьей.

Голами соперники обменялись до перерыва, когда телезрители еще могли находить футболистов "Сивасспора" на картинке. Но во втором тайме ситуация стала меняться.

Ближе к концу встречи о местонахождении игроков гостей можно было только догадываться. Тем не менее это не смутило судейскую бригаду, и встречу доиграли в сложившихся условиях. А мячей соперники больше не забивали.

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На самом деле вблизи для футболистов все выглядело не так удручающе, как казалось по телетрансляции.

Недавний чемпион, "Истанбул Башакшехир", занимает лишь 11-е место после 18 матчей, "Сивасспор" – 10-е. Лидируют "Бешикташ" и "Фенербахче".

Напомним, Неймар сделал хет-трик в ворота "Истанбула", забив по 20 мячей за "ПСЖ" и "Барсу". Смотрите, как "Истанбул Башакшехир" и "Лейпциг" выдали голевую перестрелку в Лиге чемпионов: