Найдите вишенки: хоккеистка поразила размерами своей груди

Микайла Демайтер уже очень хорошо освоилась в модельном бизнесе. Ее фото в соцсетях собирают сотни тысяч лайков. А еще недавно тысячи людей ходили посмотреть на ее игру.
Микайла занималась хоккеем. В регулярном сезоне 2018/19 она провела 20 матчей в составе "Bluewater Hawks". Но в период карантина решила сменить профессию и уйти в модели. Полюбуйтесь ее свежим снимком. Вишенки на ее лифчике прекрасны.
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