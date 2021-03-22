Названа дата следующего боя Ломаченко. Ждать еще долго

Менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко сообщил, что украинец намерен вернуться на ринг летом. По словам Эгиса Климаса, сейчас команда нашего боксера уже ведет переговоры о следующем поединке.

"Ведутся переговоры о том, что в июле Ломаченко должен выйти на ринг. Искать соперников нетяжело, потому что он – Василий Ломаченко, и все хотели бы с ним побоксировать", – заявил Климас.

Ранее мы писали, что промоутер нашего боксера Боб Арум назвал троих потенциальных соперников для Ломаченко.

Напомним, что прошлой осенью Ломаченко по очкам проиграл Теофимо Лопесу. Но убеждает всех, что его засудили.

Глава Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов так прокомментировал решение судей:

"Бой был ровный, но если бы я судил, то победу бы отдал американцу. Первые раунды – это не Вася был. Очень неуверенный, совершенно зажатый. Ни красоты, ничего".

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