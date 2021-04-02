Не глушите Мотор! Украинский клуб выиграл в 1/8 Лиги чемпионов и едет биться в Беларусь

Украинский Мотор обыграл белорусский клуб Мешков Брест в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 32:30 в пользу запорожской команды. Ранее мы писали, что Украина в шаге от поездки на чемпионат мира.
Мотор – Мешков Брест/Фото eurohandball.com
Хозяева площадки не сразу завладели преимуществом, даже позволили белорусам выйти вперед. Однако затем собрались и выиграли первый тайм – 15:12. После перерыва подопечные Гинтараса Савукинаса сумели сохранить лидерство и довести игру до логического завершения – 32:30.
Ответный поединок пройдет на площадке Мешков Брест через неделю, 8 апреля. И главный тренер белорусов Рауль Алонсо пообещал, что это будет битва:
"Мотор отлично сыграл в защите, а мы допустили слишком много ошибок, промахов, 9 потерь и весь матч вынуждены были догонять соперника. Однако, это только первая половина противостояния. Мы можем и должны прибавить с первых минут ответной встречи. В Бресте будет большая битва"
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Но у украинской команды еще есть резерв, о чем сообщил ее наставник Гинтарас Савукинас:
"Хочу поблагодарить соперника за корректную игру, сегодня было всего лишь 5 двухминутных удалений на обе команды. Я доволен той дисциплиной, которую мы сегодня продемонстрировали. Мы хорошо проанализировали игру мешковцев, и нам тоже есть куда прибавлять во втором матче"
Ранее мы показывали видео из раздевалки сборной Дании после победы на чемпионате мира.
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