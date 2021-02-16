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Не Гвардиола: обнародовано имя лучшего тренера века

16 февраля, 07:51

Олег Люлька

Номером один назван Жозе Моуринью

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS составила список лучших тренеров XXI века. Первое место в этом рейтинге занял коуч "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

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Напомним, под руководством "Особенного" "Порту" и "Интер" выигрывали Лигу чемпионов, а "Челси" трижды становился победителем английской Премьер-лиги.

При этом Моуринью четырежды удостаивался награды лучшего тренера мира – в 2004, 2005, 2010, 2012 годах.

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

На втором месте в списке лучших тренеров нынешнего века расположился наставник национальной сборной Германии Йоахим Лев. Третью строчку поделили Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола.

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Следом расположились Арсен Венгер, Карло Анчелотти и Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьельса, Фабио Капелло и Гус Хиддинк.

Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Ранее болельщиков обескуражило имя лучшего тренера десятилетия. Первым стал Диего Симеоне, проигравший оба своих финала ЛЧ. Трехкратный победитель турнира Зинедин Зидан оказался там лишь седьмым, а Жозе Моуринью – четвертым.

Смотрите, как "Тоттенхэм" с Моуринью играет в Лиге Европы

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