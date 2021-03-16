Не Львов и не Харьков: сборной Украины определили новый стадион для матчей в отборе на ЧМ

Ожидается, что Финляндию и Казахстан команда Андрея Шевченко в конце марта примет на НСК "Олимпийский"

Поединки сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта), которые должны были бы пройти на "Арене Львов", снова меняют прописку.

Ранее мы писали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом на Львовщине и проблем с газоном на "Арене-Львов", эти матчи отбора ЧМ-2022 могут перенести в Харьков.

Однако теперь появилась информация, что их передислоцируют в Киев, на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сборная Украины / Фото: УАФ Реклама

Пока что неизвестно, смогут ли эти матчи посетить болельщики. Ожидается, что решение в этом вопросе будет принято к 22 марта.

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Напомним, первый матч квалификации на мундиаль-2022 в Катаре сборная Украины проведет на выезде против Франции 24 марта. Помимо французов, финнов и казахстанцев, в группе с нашей сборной выступает также команда Боснии и Герцеговины.

Десять победителей групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую. Обладателей вторых мест ждет плей-офф.

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