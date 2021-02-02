"Не могу поверить, что мне это удалось": Магучих рассказала, кто вдохновил на рекордный прыжок

19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сотворила сенсацию на турнире Banskobystricka Latka, прыгнув на 206 сантиметров – это новый рекорд Украина и третий результат в мировой истории.
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"Прежде всего я искренне благодарю моего тренера. Без нее этот результат сегодня не был бы возможным. Я ехала в Банска Быстрица с целью поднять свой личный рекорд на 1 см и преодолеть 203 см. Но взяв эту высоту, я уже думала остановиться, ведь это наше с тренером правило. Но потом решили попробовать выполнить хотя бы одну попытку на 206 и это... это было невероятно!
Пока даже не могу поверить, что мне это удалось. Счастье переполняет! Продолжать соревнования дальше, наверное, было бы слишком. Ведь впереди у меня еще зимний чемпионат Украины и, верю, – чемпионат Европы в помещении", – призналась после рекордного прыжка Ярослава, которую цитирует uaf.org.ua.
206 см – это:
- Рекорд Украины в помещении (предыдущее достижение Ярослава превысила сразу на 4 см).
- Абсолютный личный рекорд спортсменки (под открытым небом Ярослава прыгала 204 см на чемпионате мира в Дохе).
- Абсолютный рекорд Украины. Напомним, что летний национальный рекорд принадлежит Инге Бабаковой, которая 205 см преодолела еще 15 сентября 1995 на соревнованиях в Токио.
- Рекорд Европы среди молодежи.
- Лучший результат среди спортсменок возрасте до 20 лет.
- Лучший результат сезона в мире.
- Третий результат за всю историю женских прыжков в высоту после шведки Кайсы Берквист (208см) и немки Хайке Хенкель (207см). Высоту 206 см в помещении преодолевали болгарка Стефка Костадинова, хорватка Бланка Влашич и россиянка Анна Чичерова.
- Рекорд турнира Banskobystricka Latka. Предыдущее достижение принадлежало Бланке Влашич и было установлено 14 февраля 2006 года.
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