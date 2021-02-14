"Не надо печалиться, клоун!" Милевский повздорил с фолловером из-за Дня Валентина

Одному из подписчиков футболиста не понравилось его веселое настроение после поражения. Артем ответил

Нападающий "Миная" Артем Милевский, накануне с поражения дебютировавший за закарпатцев в УПЛ, поскандалил с одним из своих фолловеров.

Причиной для словесной перепалки в соцсетях стал пост Милевского, по случаю Дня Валентина пожелавшего подписчикам в Instagram: "Всем любви и добра по жизни. Главное – найти нужных людей".

При этом Милевский был одет в свою фирменную сиреневую шапку и улыбался.

Последний факт возмутил фолловера футболиста Сергея Довганя.

"Отличное настроение после пр**ба", – упрекнул Милевского подписчик.

Артем не стал молчать и жестко ответил обидчику: "Не надо печалиться, вся жизнь впереди, клоун!"

Таким образом Милевский заставил болельщиков вспомнить свою легендарную фразу одному из игроков БАТЭ: "Подожди, мы еще в Минск приедем, клоун!"

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Ранее мы писали, что в Беларуси укололи Милевского за исполнение с рукой на сердце "Ще не вмерла" перед матчем "Минай" – "Львов" (1:2). "Все равно, какой гимн петь?" – поддел Артема его белорусский фолловер.

Смотрите, как Милевский дебютировал за "Минай"