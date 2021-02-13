Версія українською
$ 27,84
33,81

"Не про**рай карьеру": фанаты не советуют Ломаченко драться с японцем

13 февраля, 14:54

Александр Трикиша

Поклонники украинца советуют ему добиваться реванша с Теофимо Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко спросил у своих болельщиков мнения относительно потенциального соперника японца Масаеси Накатани, однако не получил одобрения от своих фанатов. Большинство из них считают, что японец – не уровень Василия, а один из подписчиков и вовсе заявил, что украинцу нужно уходить из бокса.

Читайте также: 14 идей – как провести День святого Валентина

Фанаты считают, что Ломаченко нужно бороться за право провести реванш с Теофимо Лопесом. В крайнем случае, соглашаться на поединок с соперником уровня Джервонты Дэвиса или другой титульный бой.

Напомним, что Ломаченко окончательно отшили с реваншем: Лопес назвал следующего соперника. Американский чемпион встретится с австралийцем в легком весе и строит планы на будущее.

На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Впрочем, Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO.

Беринчик, Ломаченко и Усик снова встретились:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

Новости на эту же тему:

Ломаченко вернется летом. Соперником станет боксер, проигрывавший Лопесу "Палач" Ломаченко надел футболку с трезубцем и прокричал "Слава Украине!" "Мелочь есть? А если найду?" Эпическое фото Усика и Ломаченко "на районе" Братья – снова вместе: Беринчик требует от Ломаченко денег, Усик смеется
бокс Василий Ломаченко Масаеси Накатани

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Это уже не остановить: к чему готовят всех украинцев
У украинцев официально могут отбирать жилье
Оксана Баюл жестко заставила российскую журналистку извиняться