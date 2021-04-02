Не сборная, а конкурс красоты! Украина встретит Японию со Свитолиной и Костюк

А вот Леси Цуренко в этот раз нет в заявке команды Михаила Филимы

Федерация тенниса Украины огласила состав женской сборной на матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Встреча в рамках бывшего Кубка Федерации пройдет на грунтовых кортах в Черноморске 16 и 17 апреля. Изначально принимающей стороной были азиатки, но украинских теннисисток не пускают в Японию из-за коронавирусных ограничений.

Элина Свитолина, Марта Костюк и Катарина Завацкая / Фото: Instagram

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В матче, который должен был состояться еще в 2020 году, за Украину сыграют первая ракетка страны Элина Свитолина, восходящие звезды Марта Костюк и Катарина Завацкая, а также успешные парницы Надежда Киченок и Людмила Киченок. А вот неизменной сборницы Леси Цуренко в этот раз нет.

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Сборная Украины / Фото: Федерация тенниса Украины

Предварительно на арене в Черноморске планируется присутствие зрителей, хотя и в ограниченном количестве. Если до матча в Украине не будут введены дополнительные ограничительные меры.

16-17 апреля девушки сыграют пять матчей – четыре одиночных и одну пару. Победители пройдут в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021, проигравшие останутся в группе в своей зоне. Ранее женские сборные Украины и Японии ни разу не играли друг с другом в Кубке Федерации.

В предыдущем матче украинки смяли Эстонию за 52 минуты и пробились в плей-офф Мировой группы.

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram