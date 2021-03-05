"Не сможешь наполнить даже ванну": Усик позвал Джойса в Киев, а британец нахамил ему

Украинский боксер Александр Усик следующий бой собирается провести в Украинеи он уже обратился по этому поводу к своему будущему сопернику британцу Джо Джойсу.

"Ну давай же! Дружище, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве", – написал Усик в Twitter.

Однако британскому супертяжеловесу Джойсу эта идея не понравилась. Джо, который на днях заявил о желании отомстить украинцу за поражение, которое тот нанес ему в 2013 в лиге WSB, ответил на предложение Усика весьма грубо:

"В Киеве ты не мог бы наполнить ванну, не говоря уже о стадионе. До скорой встречи в Великобритании. P.S. Я скучаю по тебе"

Но многие поклонники бокса не согласны с Джойсом. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Великобритании зрителей могут вообще не пустить на поединок. К тому же Усик заслужил право провести большой бой дома.

"Почему не в Киеве? Человек никогда не отказывался от сражений в Великобритании, он заслужил право хотеть драться на своей территории", – считает один из пользователей Twitter

Джойс и Усик / Фото: matchroomboxing

Из 18 своих боев в профессионалах Александр восемь провел в родных стенах, 10 – за границей. Последний раз дома он бился в декабре 2015 года, когда победил кубинца Педро Родригеса. В супертяжелом дивизионе он провел всего два поединка. Ранее олимпийский чемпион-2012 и его промоутер Александр Красюк говорили о вероятности вечера бокса на НСК "Олимпийский". Возможно, пришло время?

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Напомним, что на кону боя Усика и Джойса будет стоять титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе. А победитель должен сразиться с победителем объединительного поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Представитель Джойса Фрэнк Уоррен заверял, что детали организации боя будут известны уже на следующей неделе.

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