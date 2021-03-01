Не тело, а картина! Тигрица из Вероны со страстью к тату вернула футболу звездного защитника

У скандального защитника "Милана" Тео Эрнандеса, похоже, наконец-то наладилась личная жизнь. Что отражается и на стабильной игре за итальянскую команду, которая борется за чемпионство в Серии А. Победитель Лиги чемпионов в составе "Реала" одно время славился скандалами с бывшими, а не игрой. Но все изменило появление невероятной итальянки Зое Кристофоли.

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"Тигрица из Вероны", как называют девушку в Италии, популярная интернет-модель. На страничку девушки в Instagram подписано более 830 000 человек. И это не предел. Ведь итальянка с шикарными формами и ангельским лицом – ходячая картина.

О романе пары вовсю заговорили в августе 2020 года после совместного отдыха на яхте. Никто не думал, что для обоих это станет серьезным увлечением, но на улице март, а футболист и модель все еще вместе.

Возможно, пару сближает и общая страсть – татуировки. Правда, Тео пока проигрывает своей возлюбленной, у которой забито уже более 60% поверхности кожи. И, вероятно, в будущем мы увидим и новые картины на ее теле, так как девушка является совладелицей модного тату-салона в Милане. Также по совместительству Зое еще и диджей.

Тео – не первый парень-футболист в жизни Зое. Девушка уже встречалась с голкипером "Фрозиноне" Франческо Барди, с которым у нее была "большая любовь с первого взгляда". Также она недолгое время крутила роман с аргентинским форвардом "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

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