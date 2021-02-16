"Не трогай Месси, вор!" Фанаты "Барселоны" накинулись на президента "ПСЖ"

Болельщики "Барселоны" устроили горячий прием президенту "ПСЖ" Нассеру Аль-Хелайфи около отеля в Каталонии, куда парижский клуб заселялся перед матчем Лиги чемпионов. Первый поединок 1/8 финала между испанским и французским клубом состоится 16 февраля на "Камп Ноу". А Месси в шаге от исторического рекорда в "Барселоне".

Футболисты "ПСЖ" / Фото: PSG

Фанаты каталонцев у отеля "ПСЖ" накинулись с оскорблениями на катарского президента клуба. В частности, его назвали "козлом" и "сукиным сыном". Кроме того, как сообщает El Golazo de Gol, прозвучала фраза "Не трогай Месси, вор". Так болельщики пытаются заставить парижан отказаться от покупки аргентинского нападающего "Барселоны".

Напомним, что на прошлой неделе появилось первое фото Лионеля Месси в футболке "Пари Сен-Жермен". Правда, пока на обложке авторитетного журнала France Football, шесть раз присуждавшего аргентинцу "Золотой мяч". В издании отмечают, что Месси очень близок к переходу в "ПСЖ".

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Да и, по слухам, сам Месси твердо решил покинуть "Барселону" после того, как в медиа слили копию его контракта с каталонцами, по которому за четыре года, с 2017 по 2021, он получит 555 миллионов евро.