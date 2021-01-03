Не умереть в пустыне: сегодня стартует экстремальный ралли-рейд "Дакар"

Все, что вам нужно знать о легендарной и чрезвычайно опасной многодневке

3 января стартует самое экстремальное ралли в мире "Дакар". Во второй раз многодневка пройдет на территории Саудовской Аравии. Год назад "Дакар" подтвердил звание одного из самых смертельных соревнований в мире, а в 2021-м в ралли дебютирует новый класс легендарных автомобилей. А теперь обо всем по порядку.

Гонка проходит в Саудовской Аравии, при чем тут Дакар?

Первое в истории ралли Париж – Дакар состоялось в 1978 году. Дебютная гонка приходила по территории Франции, Алжира, Нигера, Мали, Верхней Вольты и Сенегала. Основателем гонки стал француз Тьерри Сабин. Однажды он потерялся в ливийской пустыне, где от смерти его спасли местные туареги. Тем не менее Тьерри понравилось такое экстремальное приключение, и в итоге он организовал самое известное ралли в мире, где победитель получает статуэтку в виде туарега, в знак благодарности своим спасителям.

/ Фото: AFP

Со временем ралли вытеснили из Европы, и у основателей остался только "Дакар". В 2008 году ралли "Дакар" должно было стартовать в Лиссабоне, но из-за террористических угроз за день до старта организаторы вынуждены были впервые в истории отменить гонку. Это стало переломным моментом в истории ралли, ведь со следующего года многодневка перебралась в Южную Америку.

Последующие 10 лет "Дакар" проходил на территории Аргентины, Перу, Чили, Боливии и Парагвая. И лишь в прошлом году гонка вернулась в Восточное полушарие. Так к чему здесь "Дакар", спросите вы? Это обычный маркетинг, ведь бренд "Дакар" – один из самых узнаваемых в мире.

Дакар-2021

Почему его называют одним из самых опасных в мире?

А как еще относиться к гонке, жертвой которой стал даже ее основатель Тьерри Сабин? Да-да, организатор "Дакара" сам погиб в 1986 году, когда его вертолет потерпел катастрофу в результате внезапной песчаной бури.

В целом же ралли "Дакар" унесло жизни 73 гонщиков. В прошлом году в песках свою смерть нашли два мотоциклиста – Эдвин Стравер и Паулу Гонсалвеш. Пилоты двухколесных чаще всего становились жертвами многодневки. Немногим меньше оказалось жертв среди зрителей.

Что ждет фанатов ралли-рейда в этом году?

В этом году многодневку посетит рекордно малое с 1995 года количество участников – на старте будут 266 мотоциклов, внедорожников и грузовиков, или суммарно 440 человек. На количество участников повлияла пандемия, ведь гонщикам-любителям стало сложно собрать необходимый бюджет для поездки. Кстати, проведение "Дакара" и вовсе было под угрозой срыва, когда Саудовская Аравия закрыла границы в конце 2020-го. Впрочем, участников все же впустили в страну с условием двухнедельного карантина и поголовного тестирования.

Зато в 2021 году нас ждет новая категория "Классика "Дакара". В ней будут участвовать автомобили и грузовики, выпущенные до 2000 года. Любители классики смогут снова увидеть в деле легендарные авто. Вы только посмотрите на этих красоток!

А украинцы на "Дакаре" есть?

В стартующей многодневке Украину представит лишь штурман Дмитрий Цыро. Он входит в состав команды X-RAID TEAM российского пилота Владимира Васильева. Интересно, что в прошлом году у Васильева был другой украинский штурман – Виталий Евтехов. Правда, на третьем этапе их автомобиль сгорел, и им пришлось сняться с "Дакара".

Тем не менее Украина оставила свой след в знаменитом ралли-рейде. Шесть лет подряд нашу страну в ралли-рейде представляла команда Sixt Ukraine, основателем и пилотом которой являлся Вадим Нестерчук. Первый старт украинцев на "Дакаре" должен был состояться в 2008 году, тот заезд был отменен. Лучший результат украинцы продемонстрировали в 2013 году, когда заняли 10-е место в категории Т1.1 и 26-е в "абсолюте". В следующем году команда ставила задачу улучшить результаты, но во время подготовки к ралли "Шелковый путь-2013" в Объединенных Арабских Эмиратах 42-летний Вадим Нестерчук трагически погиб в пустыне от теплового удара и обезвоживания организма.

Еще один украинский след в истории "Дакара" оставил Вадим Притуляк по прозвищу "Хохол". Прожив более 20 лет в Казахстане, бывший спецназовец ГРУ вернулся в Украину, а в 2011 году принял участие в знаменитом ралли, поставив перед собой задачу – стать первым мотогонщиком из СНГ, кому удалось пройти всю дистанцию. И ему это удалось! Позже Притуляк презентовал собственную книгу "Мой Дакар. История одной гонки длиною в жизнь…".

Ладно, что там с расписанием?

За день до этого состоялась финальная тренировка участников, а уже сегодня их ждет 622-километровая гонка из Джидды в Бишу. Всего на "Дакаре-2021" пройдет 12 этапов. Организаторы немного изменили маршрут по сравнению с прошлым годом и обрезали скоростные участки, где на первый план выходила мощь авто, а не мастерство водителей. Традиционно участники будут иметь всего один день отдыха.

Расписание ралли "Дакар-2021":