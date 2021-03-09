Нечеловеческая сила! Футболист отбросил соперника на пять метров

Бразильский нападающий Халк доказал, что отбирать у него мяч – бесполезная трата времени

Известный бразильский нападающий Халк провел дебютный матч в составе "Атлетико Минейро", сходу оправдав свое прозвище в честь одноименного персонажа вселенной Marvel, обладающего нечеловеческой силой.

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В поединке чемпионата штата Минейро с "Уберландией" один из соперников попытался отобрать у Халка мяч. Но 34-летний форвард жестко сыграл корпусом и, частично, рукой, оттолкнув полузащитника гостей Франко далеко-далеко от себя.

Толчок оказался настолько сильным, что оппонент Халка отлетел на пять метров. Что интересно, судья даже не разглядел в этом эпизоде нарушение правил.

Видео с толчком Халка уже стало вирусным, собрав миллионы просмотров: бразилец в очередной раз впечатлил футбольную публику своей мощью.

А вот голами Халк в дебютной игре за клуб не отличился. "Атлетико Минейро" разгромил "Уберландию" 4:0 без забитых мячей знаменитого форварда.

Напомним, последним клубом Халка был китайский "Шанхай СИПГ", за который он забил 50 голов в 100 матчах. До того он играл в "Зените" и "Порту", становился серебряным призером Олимпиады-2012 и победителем Кубка Конфедераций-2013.

Халк и его жена Камила / Фото: Twitter

Добавим, что в конце 2019 года Халк бросил жену ради ее племянницы Камилы, оставив свою уже экс-супругу с тремя детьми.

По данным СМИ, бывшая жена требует от Халка 700 млн реалов – порядка $134 млн.