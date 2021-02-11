Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy

Звезда прыжков с трамплина немка Юлиане Зайфарт снялась обнаженной в эротической фотосессии для журнала Playboy.

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"Жизнь похожа на книгу со стихами, и мы должны наполнить ее замечательными произведениями. Playboy – отличная возможность создавать незабываемые рассказы, которые будут длиться вечно. Эротическая съемка и прыжки с трамплина – разве вещи, это про спорт и искусство. Мне нравится и то, и то", – цитирует 30-летнюю Зайфарт Bild.

Двукратная чемпионка мира также рассказала, что было для нее сложнее: раздеться на съемках или впервые прыгнуть с трамплина. "Ни то, ни другое не является сложным. Но и то, и то должно идти от сердца, чтобы результат получился классным".

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