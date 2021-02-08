"Непередаваемые чувства": красотка рассказала, как игрок "Шахтера" делал ей предложение

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украину Валерий Бондарь сделал предложение своей девушке Даше Савиной. Защитник воспользовался выходными после завершения тренировочного сбора и устроил возлюбленной романтическое свидание, которое закончилось предложением руки и сердца. на своей странице в Instagram девушка поделилась эмоциями.
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"Это был незабываемый день. Один сюрприз переходил в другой, другой в третий и так по кругу..., а самое главное это то, что напротив были глаза любимого человека, наполненные огромной любовью и счастьем.
Эмоции до сих пор переполняют. Это непередаваемые чувства, когда твой любимый мужчина становится на колено, говорит трогательные слова и дает понять, что хочет провести с тобой всю жизнь, а затем надевает кольцо на палец.
Я искренне хочу пожелать каждой девушке прочувствовать это на себе. Я желаю каждой из вас быть по-женски счастливой и любимой. Чтобы вы плакали лишь от счастья, а ваш мужчина был готов горы свернуть ради вас. И, поверьте, своего человечка вы почувствуете сразу! В первые же секунды...", – написала Даша.
Об отношениях Даши и Валерия стало известно в августе прошлого года. До этого она встречалась с нападающим "Динамо" и партнером Бондаря по сборной Украины Владиславом Супрягой. Девушка работает спортивной журналисткой и заработала огромную любовь болельщиков благодаря откровенным снимкам в Instagram.
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