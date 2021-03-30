Нет смысла – Свитолина отказывается делать прививку от коронавируса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, успешно выступающая в Майами, пока отказывается принимать вакцину от коронавируса. 26-летнюю спортсменку пугает риск побочных эффектов, а также отсутствие уверенности в том, что прививка спасет ее от заражения.

"Я думала привиться, но друзья посоветовали еще немного подождать, посмотреть, как оно все пойдет, потому что в некоторых случаях точно возникали побочные эффекты"

Элина Свитолина / Фото: Reuters

"Не знаю, если честно. Я в курсе, что есть возможность привиться в течение нескольких недель, но я еще все хорошенько обдумаю"

/ Фото: REUTERS

"Понимаете, это не особо-то и поможет, потому как ATP и WTA в любом случае обязывают проходить 24-часовой карантин. Да, прививка ослабит симптомы, но риск заразиться все равно остается"

Элина Свитолина / Фото: Instagram

"Поэтому на данный момент почти нет смысла делать прививку, которая проверялась столь непродолжительное время. Я, вероятно, пока что подожду", – цитирует Элину Свитолину журналист Бен Ротенберг

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