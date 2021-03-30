Нет смысла – Свитолина отказывается делать прививку от коронавируса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, успешно выступающая в Майами, пока отказывается принимать вакцину от коронавируса. 26-летнюю спортсменку пугает риск побочных эффектов, а также отсутствие уверенности в том, что прививка спасет ее от заражения.
"Я думала привиться, но друзья посоветовали еще немного подождать, посмотреть, как оно все пойдет, потому что в некоторых случаях точно возникали побочные эффекты"
"Не знаю, если честно. Я в курсе, что есть возможность привиться в течение нескольких недель, но я еще все хорошенько обдумаю"
"Понимаете, это не особо-то и поможет, потому как ATP и WTA в любом случае обязывают проходить 24-часовой карантин. Да, прививка ослабит симптомы, но риск заразиться все равно остается"
"Поэтому на данный момент почти нет смысла делать прививку, которая проверялась столь непродолжительное время. Я, вероятно, пока что подожду", – цитирует Элину Свитолину журналист Бен Ротенберг
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