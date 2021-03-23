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Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара

23 марта, 00:16

Александр Трикиша

Несите огнетушитель!

Очаровательная бразильская модель Дженнифер Ауада пользуется огромной популярностью на родине. Различные издания для мужчин становятся в очередь, чтобы заполучить девушку для очередной пикантной фотосессии.

Красота Дженнифер не осталась незамеченной и среди местных "селебрити", а именно звездного футболиста Неймара. Бразилец подписался на аккаунт девушки и лестно о ней отзывался. Выбор форварда "Пари Сен-Жермен" понять не сложно.

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Источник: Сегодня|Спорт

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