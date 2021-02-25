Невероятные "ножницы" Жиру и пушка Мбаппе: претенденты на лучший гол Лиги чемпионов

На награду рассчитывают игроки из "Челси", "ПСЖ", "Боруссии" и "Реала"

УЕФА огласил имена номинантов, претендующих на звание лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее мы писали, что "МанСити" без Зинченко прихлопнул "Боруссию" в Лиге чемпионов.

На лучший гол претендует шедевр нападающего "Челси" Оливье Жиру, который в падении через себя принес английской команде минимальную победу над "Атлетико" 1:0.

Оливье Жиру забивает победный гол в ворота "Атлетико" / Фото: Reuters

Среди конкурентов Жиру – реактивный форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который завершал быстрый выпад и уничтожил "Барселону" в Каталонии – 4:1. А также полузащитник дортмундской "Боруссии" Махмуд Дауд, который стрелял из-за пределов штрафной и помог дожать "Севилью" 3:2, и защитник "Реала" Ферлан Менди, подаривший мадридцам победу над "Аталантой" – 1:0.

Стоит отметить, что подписчики страницы Лиги чемпионов УЕФА уже сделали свой выбор – большинство в комментариях в восторге от трюка Жиру: "Конечно, большой Олли!"

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