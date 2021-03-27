Невероятный гол сезона в Первой лиге. Шевченко наследовал "Царя" (видео)

В четверг и пятницу во втором дивизионе украинского футбола прошел 18-й тур. В одном из матчей, в котором "Полесье" в Житомире принимало "Кристалл" из Херсона, забили просто шикарный мяч. На 9-й минуте защитник хозяев Евгений Шевченко открыл счет, повергнув в экстаз всех тех, кто видел его удар, да и самого себя.

Недавно воспитанник "МЮ" забил в "девятку" с 65 метров.

Вероятнее всего, 25-летний футболист делал навес с левого фланга левой ногой на партнеров. Но мяч по высокой траектории залетел в девятку ворот гостей. Шевченко не мог скрыть своей радости и удивления одновременно.

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Правда, "Кристалл" отыгрался с пенальти, и игра завершилась ничьей 1:1. "Полесье" занимает 10-е место в Первой лиге, херсонский коллектив – последнее, 16-е.

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В связи с голом Евгения вспомнился фантастический удар его однофамильца – Андрея Шевченко, нынешнего тренера сборной Украины. Правда, тогда форвард "Милана" бил с правого фланга правой ногой, и некоторые также говорили, что он делал передачу. Тот гол признали лучшим в сезоне 2001/2002 в Серии А, а за украинцем закрепилось прозвище "Царь".

Недавно "Черноморец" и "Металлист 1925" добыли непростые победы в Первой лиге.

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