Версія українською
$ 27,64
33,44

Невеста Роналду засветила грудь в купальнике с откровенным вырезом

10 февраля, 22:40

Александр Трикиша

Пикантное видео с Джорджиной Родригес можно пересматривать вечно

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес взорвала Instagram невероятно горячим видео, на котором она позирует в откровенном купальнике с вырезом, который оголил ее грудь. Оказывается, это была реклама итальянского бренда купальников.

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

Напомним, что в конце января Джорджине исполнилось 27 лет. Очаровательная испанка очаровала одного из самых лучших футболистов в истории и уже пять лет удерживает его у своих ног. Смотрите, какие фото Родригес выкладывает у себя в Instagram:

Читайте также:

Новости на эту же тему:

За это мы любим рестлинг: фото эффектной красотки Вэлвит Скай Футболистка-феминистка сфотографировалась топлес со своей невестой Аппетитная "малышка" ко Дню влюбленных: страстный образ дочери футболиста Красотка на взлете. Жена основного форварда сборной Украины прокатилась над Дубаем
WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Андрей Мерзликин шокировал публику
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа