Невеста Роналду засветила грудь в купальнике с откровенным вырезом

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес взорвала Instagram невероятно горячим видео, на котором она позирует в откровенном купальнике с вырезом, который оголил ее грудь. Оказывается, это была реклама итальянского бренда купальников.
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Напомним, что в конце января Джорджине исполнилось 27 лет. Очаровательная испанка очаровала одного из самых лучших футболистов в истории и уже пять лет удерживает его у своих ног. Смотрите, какие фото Родригес выкладывает у себя в Instagram:
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