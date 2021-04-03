Неймара удалили за рукоприкладство

Бразилец увидел перед собой красную карточку, а его клуб проиграл матч за первое место в чемпионате Франции

Перед матчем 1/4 Лиги чемпионов с Баварией, который пройдет 7 апреля в Мюнхене, лидер ПСЖ Неймар сорвался с катушек в центральном поединке первенства Франции с Лиллем. ПСЖ проиграл 0:1, а Неймар был удален на 90-й минуте за то, что за пределами поля толкнул руками на газон защитника Лилля Тьягу Джалу.

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За этот фол Неймару была показана вторая желтая, а с ней и красная карточка. Правда, сразу же был удален и Джалу, хотя не совсем понятно: а он – за что?

Отметим, что Неймара должны были удалить еще в начале второго тайма, когда бразилец рукой толкнул в лицо Бенжамена Андре. Однако в том моменте рефери Бенуа Бастьен звезду парижан простил.

Добавим, что единственный мяч в поединке на "Парк де Пренс" Лилль забил на 20-й минуте. Отличился нападающий Джонатан Дэвид. Благодаря этой победе Лилль набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Пари Сен-Жермен с 63 пунктами опустился на вторую строчку.

Неймар / Фото: Reuters

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