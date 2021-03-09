Неймару не дадут сыграть с "Барселоной"

Тренер "ПСЖ" уверен, что сможет добить каталонцев и без своей суперзвезды

Нападающий "ПСЖ" Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" в среду, 10 марта.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

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Несмотря на то, что бразилец, за которого "ПСЖ" в 2017-м заплатил "Барсе" рекордные для футбола 222 млн евро, уже начал тренироваться с французской командой после травмы, тренерский штаб принял решение поберечь 29-летнего форварда.

Неймар / Фото: Reuters

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Также в повторной встрече с "Барселоной" не примут участие защитник "ПСЖ" Хуан Бернат, у которого травма, и нападающий Мойзе Кин (коронавирус).

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Напомним, первый поединок "Барселоны" и "ПСЖ" на "Камп Ноу" три недели назад завершился разгромной победой парижан 4:1 с хет-триком Килиана Мбаппе. Отсутствие Неймара не помешало французам тогда. Не помешает и сейчас – считает наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино.

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