Неймару приписали роман с очаровательной певицей: смотрите, на кого "запал" футболист

Бразильской прессе оказалось мало фейка о странице Неймара на сайте знакомств, поэтому они опубликовали новые слухи о личной жизни знаменитого форварда Пари Сен-Жермен. Согласно новой информации, Неймар завел роман с венесуэльской певицей Валентиной Седеньо, выступающей под псевдонимом Валенседе.
По сведениям СМИ, форвард обменялся с девушкой сообщениями в соцсетях и признался, что хочет ее "на всю жизнь".
Впрочем, у самого Неймара эта "новость" вызвала только смех. Футболист уже успел опровергнуть эту новость, иронично заявив, что его не предупреждали о своей новой любви. "Выходит, что я влюблен. Просто они забыли сказать об этом мне", – написал бразилец в Twiter и прикрепил смайлик.
Валенседе – сценический псевдоним Валентины, которая в 25 лет делает свои первые шаги в мире музыки. Певица проживает в США и частенько выкладывает откровенные фото с пляжа и бассейна, а также создала бренд купальников и бикини, сообщает record. Интересно, что на ее странице в Instagram написано, что она – инженер и веб-дизайнер.
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