Неймару так дали по ногам, что на "Барселону" он может и не выйти

Самый дорогой игрок мирового футбола рискует пропустить поединок против своей бывшей команды

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с "Каном" (1:0) и рискует пропустить первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против своей бывшей команды "Барселоны" на "Камп Ноу" 16 февраля.

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

На 56-й минуте матча с "Каном" Неймар упал после сильного удара Стива Яго, держась за левое бедро, и был заменен Килианом Мбаппе.

После игры с "Каном" тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подтвердил, что Неймар повредил приводящую мышцу, но не сказал, как долго бразилец будет вне игры.

"Трудно сказать сейчас, посмотрим в четверг с врачом, – говорит Почеттино. – У него повреждена приводящая мышца. Нужна дополнительная информация, чтобы понять, сможет ли Неймар сыграть на следующей неделе в Барселоне"

Неймар / Фото: Reuters

Отметим, что в матче с "Барселоной" парижанам точно не поможет Анхель Ди Мария, травмировавший бедро в недавнем поединке с "Марселем".

Читайте также: У Неймара рвота и понос после дня рождения

Напомним, что в 2017 году Неймар перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Смотрите, как Неймар забивает в ЛЧ