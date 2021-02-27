Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала

Невеста нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку известного журнала Sportweek. Горячая испанка позировала для фото в черном бикини, а озаглавливает первую полосу еженедельника надпись "La Marziana", что в переводе с итальянского означает марсианка. Тут не поспоришь: красота Джорджины явно неземная.
Всего за несколько часов фото собрало более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Одной их первых отреагировала на снимок сестра Криштиану Катя Авейру.
Читайте также:
- Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
- На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста
- Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес
- Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной
- Не только увеличила грудь: жена экс-динамовца резко изменила внешность
Новости на эту же тему:Задержан российский врач, "кинувший" сексапильную спортсменку-колясочницу на 29 миллионов Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией Модель бросила звезду футбола: он уделял время не ей, а компьютерным играм Супруга тренера сборной Украины встала в позу Статуи Свободы