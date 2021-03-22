Версія українською
$ 27,72
32,95

Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото

22 марта, 08:21

Андрей Трофимов

Виолетта встречается с игроком сборной Норвегии

Полузащитник сборной Норвегии Матиас Норманн два года назад перешел в ФК "Ростов". А там встретил свою любовь. Чьи фото в Instagram никого не оставляют равнодушным.

Читайте также: Сладкая Афродита: украинская легкоатлетка восхитила своей попой

Фитнес-модель Виолетта выложила в соцсети очередное откровенное фото и вместе с восторженными отзывами получила кучу негатива.

Подписчики девушки осудили ее за чрезмерную откровенность: "Куда родители смотрят?", "Ни стыда, ни совести", "Как вас вообще родители воспитывали?!"

Читайте также:

Новости на эту же тему:
футболист сборная Норвегии ФК Ростов WAGs

Реклама

Новости партнеров

В Раде рассказали, как будет происходить отмена летнего времени
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Кравчук поменял свое мнение о подаче воды в Крым