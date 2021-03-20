"Ничего более сексуального не видел": красотка Юлия Левченко чувственно оголилась в Египте

Очаровательная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, вернувшаяся из теплого Египта, опубликовала пост, которого так ждали ее фолловеры. А именно – со своей фигурой в полный рост.
Когда Левченко поделилась снимком в чалме из Хургады, ее поклонники восхитились: "Вау! Какая красотка!", но добавили: "Вот бы еще ножки показала".
И Юлия, выдержав паузу, осуществила желание своих подписчиков. Ожидание того стоило. От видео, обнародованного красоткой в Instagram, и правду перехватывает дыхание. Стоя в одном купальнике, спортсменка соблазнительно сбросила с себя шаль...
"Жизнь прекрасна", – такой хештег к этому видео сделала Юлия Левченко
Фолловеры же рассыпались в комплиментах ее красоте:
- Ой, Юль, ну какие ж у тебя красивые ноги
- Самое красивое существо, когда-либо жившее на планете
- Это самое сексуальное, что я видел
Читайте также: Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг
Напомним, на недавнем чемпионате Европы в Польше 23-летняя уроженка Донецкой области Юлия Левченко заняла четвертое место. Более высокий результат показать ей помешала травма спины, которая периодически о себе напоминала. Летом серебряная призерка чемпионата мира-2017 собирается выступить на Олимпийских играх в Токио.