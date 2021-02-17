Ничего себе! Мбаппе пригрозил убить защитника "Барселоны"

Во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен" 1:4 вспыхнул конфликт между нападающим парижан Килианом Мбаппе, забившим три мяча в ворота каталонцев, и защитником хозяев Хорди Альбой.

Как сообщает Mundo Deportivo, в первом тайме поединка на "Камп Ноу" защитник "Барселоны" Сержиньо Дест подошел к Мбаппе, чтобы извиниться за действия в одном из эпизодов. Француз на испанском ответил ему: "Не трогай меня".

В их разговор вмешался Альба, который обратился к Мбаппе: "Будь умнее. Он же попросил у тебя прощения".

Форвард "ПСЖ" вспылил и, повысив тон, пригрозил Альбе: "На улице я тебя убью"

Мбаппе и Альба / Фото: Reuters

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Отметим, что это уже не первый скандал, вспыхнувший по ходу разгрома "Барселоны" парижанами. Ранее мы писали о ссоре звезд каталонского клуба – на эмоциях Пике крикнул Гризманну, что тот бесит свою мать.

Ответный матч "ПСЖ" – "Барселона" состоится 10 марта в Париже.

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