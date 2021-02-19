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"Нигде не видел, чтобы мужчина делал такое с женщиной". "Крестный отец" Свитолиной – о ее романе с Монфисом

19 февраля, 14:59

Олег Люлька

Юрий Сапронов не согласен, что Элине мешают сосредоточиться на теннисе ее отношения с Гаэлем

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов, которого называют "крестным отцом" Элины Свитолиной, прокомментировал вылет одесситки в 1/8 финала Australian Open. В частности, он отреагировал на разговоры, будто бы Элине мешают сосредоточиться на теннисе отношения с французом Гаэлем Монфисом.

"Я очень хорошо знаю этого парня. Монфис – супервоспитанный человек, который влюбленными глазами смотрит на Элину, и я не знаю, чем закончится их дружба, но, по крайней мере, им очень комфортно вместе. Я ни разу не видел, чтобы действующий игрок-мужчина разминал перед матчем игрока-женщину, как это происходит у Монфиса и Свитолиной. У них я это наблюдал и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Мельбурне"

Элина и Гаэль / Фото: Instagram

"Монфис – уникальный игрок. На него Сережа Стаховский немного похож – природные данные, как у кошки. Монфис может что-то невероятное сделать с мячом. И Элина этому у него научилась, я вижу эти удары, которых не было раньше, но они появились после дружбы с Монфисом. Я не считаю их отношения каким-то вредом, это однозначная польза для Элины", – цитирует Юрия Сапронова XSport

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

По мнению Сапронова, в матче 1/8 финала Australian Open с американкой Джессикой Пегулой, который завершился поражением украинки, Свитолиной "не хватило агрессии".

"Элина – контратакующий игрок, она умеет переходить из защиты в атаку, но в этом матче она недостаточно рисковала, недостаточно близко играла к линиям"

Элина Свитолина / Фото: Instagram

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По словам "крестного отца" Элины, наивысшие шансы осуществить мечту и выиграть турнир "Большого шлема" у нее будут на "Ролан Гаррос". Там она в полной мере может воспользоваться преимуществом перед своими соперницами в выносливости.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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