Никто не забыт: "Феррари" поздравила Шумахера с днем рождения

Легендарный пилот семь лет назад стал инвалидом на горнолыжном курорте

Сегодня исполняется 52 года Михаэлю Шумахеру – одному из самых знаменитых автогонщиков в истории. За время своей карьеры он семь раз выигрывал чемпионат Формулы-1. В этом году его рекорд удалось повторить британцу Льюису Хэмилтону. Правда, нынешний день рождения, как и семь предыдущих, Шуми суждено отмечать не так, как раньше. Напомним, после серьезной травмы в Альпах в декабре 2013 года он находился в коме. Позже пилот пришел в сознание, но остался инвалидом. Читайте о том, что известно о состоянии Михаэля Шумахера.

Пять титулов Ф-1 Михаэль добыл в составе "Феррари". Итальянская команда не забыла о своем бывшем герое и поздравила его с днем рождения – несмотря на то, что после выступления за "Феррари" Шумахер ушел к конкурентам из "Мерседеса".

"Скудерия" даже сделала информационную подборку фактов о достижениях немца в составе итальянской "конюшни".

Узнайте, чего добились дети Шумахера. Мик также увлекся автоспортом, а Джина-Мария полюбила лошадей.

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