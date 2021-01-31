"Ниндзя!" Златан снова забил нереальный гол

Златан Ибрагимович в свои 39 лет не перестает удивлять. В этот раз швед, недавно устроивший "петушиный бой" с Лукаку, забил умопомрачительный гол на тренировке "Милана".
После фланговой подачи мяч, казалось, уже улетал за пределы поля, но Ибра в сумасшедшем прыжке слету умудрился почти с нулевого угла переправить кожаный снаряд в сетку. Не зря у этого парня черный пояс по тхэквондо!
"Ниндзя", – подписал видео гола Златан Ибрагимович у себя в Twitter.
Хотя этому шедевру, пожалуй, не сравниться с голом, который недавно сам Ибрагимович назвал лучшим в своей карьере. Сумасшедшую "бисиклету" Златана, жертвой которой в 2012-м стали англичане, можно пересматривать бесконечно.
Отметим, что за недавнюю стычку с Лукаку в поединке "Милана" с "Интером" Ибрагимович рискует получить 10 матчей дисквалификации, если будет доказано, что со стороны шведа имело место проявление расизма.
Тогда Ибрагимович назвал Лукаку "маленьким ослом" и призвал бельгийца "идти и заниматься своим вуду-дерьмом". За это Златана уже не пускают на фестиваль в Сан-Ремо.
Смотрите, как Ибрагимович забивает в Серии А
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