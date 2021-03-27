Нижнее белье, через которое видно все: слишком откровенные фото ринг-герл

Недавно Камила Оливейра радовала своих фанатов присутствием на поединке Конора Макгрегора против Дастина Порье. Сейчас в паузе между бойцовскими турнирами ринг-герл радует подписчиков в соцсетях пикантными снимками. Зацените новые фото красотки.

В январе 2013 года Камила Оливейра из Сан-Паулу стала первой бразильянкой, которая выносила таблички в турнирах UFC.

А уже в 2016 году авторитетный сайт Sherdog, специализирующийся на смешанных единоборствах, назвал Камилу самой красивой октагон-герл.

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Интересно, что Оливейра считает самой красивой женщиной планеты Анджелину Джоли. Она хотела бы иметь такие же губы, как у голливудской актрисы.

Ну а многие бойцы желают, чтобы таблички с раундами на их поединках выносила именно Камила Оливейра.

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