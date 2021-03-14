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Нокаут месяца: боксер и не понял, что его "вырубили"

14 марта, 15:05

Александр Трикиша

Один удар решил исход поединка

Невероятно зрелищным нокаутом завершился поединок между австралийцами Джеком Боуэном и Томом Уилкинсом. Уже в первом раунде Боуэн поймал Уилкинса на контратаке и левым хуком отправил соперника в нокаут.

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Том упал лицом на канвас и быстро встал, но, судя по его взгляду и поведению, он даже не понял, что его "вырубили". Рефери остановил поединок, а Уилкинс так и стоял дезориентированным.

Отметим, что Боуэн одержал вторую победу на профессиональном ринге, а Уилкинс впервые проиграл за два поединка в профи.

Ранее мы писали, что легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира. Брекхус во второй раз подряд проиграла Маккаскилл.

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Источник: Сегодня|Спорт

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