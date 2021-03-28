Версія українською
$ 27,97
33,03

Нокаут месяца: убийственный хук в челюсть заставил понервничать врачей

28 марта, 22:04

Александр Трикиша

После пропущенного удара Рамирес даже не пытался подняться на ноги

Мексиканский боксер Эдвин Паломарес досрочно победил своего соотечественника Сезара Рамиреса и стал бы претендентом на награду за лучший нокаут месяца, если бы такая существовала.

Впрочем, ждать нокаута болельщикам пришлось до 10-го раунда, когда Паломарес точно попал правым хуком и отправил соперника на канвас. Рефери даже не пришлось отсчитывать до 10 – Рамирес и не пытался подняться на ноги, а медики разом выбежали на ринг, испугавшись за здоровье боксера.

Смотрите яркие нокауты:

Новости на эту же тему:

14 нокаутов за вечер: сумасшедший турнир провели в Японии Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсию Полное доминирование: статистика ударов боя Уайт – Поветкин Как уничтожили Витязя! Видео жесткого нокаута в бою Поветкин – Уайт
бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
56-летняя Маша Распутина показала фигуру в крохотном бикини
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним