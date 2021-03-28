Нокаут месяца: убийственный хук в челюсть заставил понервничать врачей

Мексиканский боксер Эдвин Паломарес досрочно победил своего соотечественника Сезара Рамиреса и стал бы претендентом на награду за лучший нокаут месяца, если бы такая существовала.
Впрочем, ждать нокаута болельщикам пришлось до 10-го раунда, когда Паломарес точно попал правым хуком и отправил соперника на канвас. Рефери даже не пришлось отсчитывать до 10 – Рамирес и не пытался подняться на ноги, а медики разом выбежали на ринг, испугавшись за здоровье боксера.
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