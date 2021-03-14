Нокаут первым же ударом: эффектная победа в UFC всего за 22 секунды

На турнире UFC Fight Night 187 Дэн Иге нокаутировал Гэвина Такера всего за 22 секунды. Бойцы сошлись в центре октагона, но все завершилось очень быстро – первым же ударом Иге "выключил" своего соперника. Быстрее него в этот вечер победил только Мэттью Семельсбергер, нокаутировавший Джейсона Уитта за 16 секунд.

За эффектный нокаут Дэн удостоился дополнительной премии от UFC в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, что главный поединок UFC Fight Night 187 ознаменовался ужасной травмой Белала Мухаммеда. Соперник ткнул ему пальцем в глаз. Боец кричал от боли и жаловался, что ничего не видит.

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