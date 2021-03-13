Нокаут "ударом торнадо": у бедняги чуть не отлетела голова

Эффектным нокаутом завершился поединок на турнире по тайскому боксу Lion Fight 64 между Стивом Уокером и Брайаном Коллеттом. Уже в первом раунде Уокер пошел в атаку, используя удары ногами, а когда его соперник оказался зажат в углу ринга – нанес невероятный "удар торнадо".
Рефери тут же просигнализировал об окончании поединка, хотя Коллетт еще пытался подняться на ноги.
Ранее мы писали об эффектной драке девушек – победительница вырубила соперницу с "вертухи" и добивала ногами. Бой продлился всего 20 секунд.
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