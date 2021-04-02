Нокаутер из дивизиона Усика вырубил очередную жертву: видео убийственного удара левой

Можно было бы восторгаться подвигами Стэнли Райта, если бы не уровень его соперников

В США набирает ход перспективный супертяжеловес Стэнли Райт. На счету 30-летнего боксера уже восемь побед на профессиональном ринге. Накануне он легко разобрался с Энтони Уильямсом, нокаутировав его эффектным хуком с левой.

Читайте также: Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подряд

Это была шестая победа нокаутом в карьере Стэнли. Впрочем, восторгаться статистикой Райта пока рановато, ведь каждый из его соперников на момент боя имел больше поражений чем побед, а четыре их них и вовсе были дебютантами.

Смотрите яркие нокауты: