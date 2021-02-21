Новак Джокович девятый раз выиграл Australian Open

Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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Матч продолжался 1 час 54 минуты. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Медведева 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейка. Победа Джоковича в трех сетах – 7:5, 6:2, 6:2.

Таким образом, Джокович в 9-й раз победил на Australian Open, всего это его 18-й титул на турнирах "Большого шлема". Больше только у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – по 20.

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Кроме того, Новак стал четвертым человеком в истории, кому в одиночном разряде удалось победить в определенном турнире "Большого шлема" не менее 9 раз. До него подобное удавалось лишь Мартине Навратиловой (9 побед на Уимблдоне), Маргарет Корт (11 побед на Australian Open) и Рафаэлю Надалю (13 побед на "Роллан Гаррос").