Новая эпидемия! Коваленко скосила та же болезнь, что и Неймара

Украинский футболист не смог дебютировать за "Аталанту" из-за проблем с животом

Виктор Коваленко не попал в заявку "Аталанты" на субботний матч чемпионата Италии против "Торино", который мог бы стать дебютным для него в футболе бергамасков, из-за гастроэнтерита.

Об этом сообщает Tuttoatalanta.

Интересно, что по той же причине Неймар пропустил сегодняшнюю тренировку в "ПСЖ". Как мы писали ранее, у бразильского форварда парижан обнаружено инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой и поносом.

Болельщики в Сети уже пишут, что в футболе новая эпидемия – гастроэнтерита.

Виктор Коваленко/Фото Atalanta B.C.

Виктор Коваленко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что Коваленко пока негде жить в Италии, зато есть свой учитель.

"Моя основная задача сейчас – это проявить себя на тренировках и как можно быстрее выучить итальянский для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", – цитирует Коваленко ТК "Футбол"

Коваленко и его девушка / Фото: Instagram

Также мы рассказывали о первой неудаче Коваленко в Италии: украинца оставили вне заявки "Аталанты" на Лигу чемпионов.

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