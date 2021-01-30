Новый удар по Токио-2020! Устрицы мешают олимпийским соревнованиям

Комплекс по гребле на байдарках и каноэ столкнулся с неожиданной проблемой

Олимпийские соревнования в Токио снова под угрозой. Но этот раз виноват не коронавирус. Планы организаторов портят морские обитатели.

Читайте также: Олимпиаду в Токио отменят. Осталось набраться мужества сказать об этом

Как сообщает агентство Kyodo, комплекс по гребле на байдарках и каноэ Sea Forest Waterway в Токио пострадал от большого количества устриц. В заливе установили 470 цилиндрических поплавков, каждый 60 сантиметров в диаметре и около 12 метров в длину. Они на 70% гасят волны, чтобы создать для спортсменов спокойную водную поверхность. Устрицы, как оказалось, закрепляются на этих поплавках. Там их было обнаружено в количестве около 14 тонн. Под весом моллюсков поплавки почти полностью погрузились под воду, перестав выполнять свою функцию.

По словам ученых, устриц "маки", считающихся в Японии деликатесом, привлекает в район Sea Forest Waterway высокая соленость воды и присутствие фитопланктона.

Реклама

Власти Токио срочно ищут способ для решения проблемы.

Ранее мы писали, что 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Смотрите, какие награды подготовили для призеров Олимпиады-2020: