Нурмагомедов победил без нокаута. Что произошло в Америке?

Усман выиграл по очкам у Майка Хэмела

В Америке завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В одном из боев в октагон вышел двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Усман Нурмагомедов встретился с американским бойцом Майком Хэмелом. Бойцы прошли всю дистанцию. Усман выглядел уверенней, нанес гораздо больше ударов – 73 против 23, но Майк ни разу не был потрясен. В итоге победа Нурмагомедова единогласным решением судей – 29-28, 30-27, 30-27.

Непобежденный Нурмагомедов одержал 12-ю победу в карьере. Хэмел проиграл 4-й бой из 12.

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