Нурмагомедов победил без нокаута. Что произошло в Америке?

В Америке завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 255. В одном из боев в октагон вышел двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Читайте также: Хабиб оставил пояс UFC. Кто будет новым чемпионом?
Усман Нурмагомедов встретился с американским бойцом Майком Хэмелом. Бойцы прошли всю дистанцию. Усман выглядел уверенней, нанес гораздо больше ударов – 73 против 23, но Майк ни разу не был потрясен. В итоге победа Нурмагомедова единогласным решением судей – 29-28, 30-27, 30-27.
Непобежденный Нурмагомедов одержал 12-ю победу в карьере. Хэмел проиграл 4-й бой из 12.
Смотрите яркие нокауты:
- Это не нокаут, это – убийство: фанаты в шоке от жестокости в женском бою
- Уложил и закатал в асфальт: Нганну нокаутировал Миочича на турнире UFC 260
- Погасил свет секретным ударом: эффектный нокаут в смешанных единоборствах
- Дайте ему титул, пока никто не пострадал: боец чумовым приемом едва не сломал сопернику шею
Новости на эту же тему: