Нужно под нож! Самый дорогой украинский легионер играет с травмой

Самый дорогой украинский футболист-легионер Руслан Малиновский, которого оценивают в 21 млн евро, играет с травмой. И это не позволяет полузащитнику итальянской "Аталанты" показывать себя на все сто.
Об этом заявил комментатор каналов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко в программе Вмикай підігрів.
"Насколько я знаю, довольно продолжительное время он играет с травмой. Травмой, требующей хирургического вмешательства. Он играет только потому, что "Аталанта" просит, чтобы он не ложился под нож. Хотя в интересах сборной было бы, наверное, лучше, чтобы он сделал операцию еще в конце прошлого года", – сказал Виктор Вацко
В таком случае Малиновский мог бы восстановиться и набрать форму к летнему Евро.
"Несмотря на травму, он может играть в футбол и играет. Но не на сто процентов своих возможностей. Надеюсь, он выдержит – и от этого выиграют все: клуб, футболист и национальная сборная", – добавил Вацко
Таким образом, судя по всему, планируется, что Малиновскому сделают операцию уже по окончании Евро, который должен пройти с 11 июня по 11 июля.
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Отметим, что самой сложной травмой в карьере Руслана Малиновского был разрыв крестообразной связки колена в 2016 году, из-за которого он находился вне игры 245 дней. Тогда многие уже успели поставить крест на перспективах игрока, однако он, наоборот, стал звездой чемпионата Бельгии и вскоре перебрался в топ-клуб Серии А.
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