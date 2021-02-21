"Нырну в ледяную воду ради свитера": болельщики приплыли на хоккей в НХЛ на лодках

В ночь с 20 на 21 февраля в Америке проходит необычный поединок регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс". Уникальность этой встречи в том, что хоккейный матч играется под открытым небом на озере Тахо.

Встреча НХЛ состоится на льду южного берега самого большого горного озера Северной Америки, расположенного на границе Калифорнии и Невады.

Болельщики решили воспользоваться необычными условиями и приплыли к матчу на байдарках и катерах. Один из фанатов, которой попал в объективы камер, держал табличку с надписью "Нырну в ледяную воду ради джерси (свитера)".

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией игра проходит без болельщиков, но руководство лиги планировало, что в эти тяжелые времена сможет привлечь болельщиков к экранам благодаря красоте и искренности происходящего. Многие могут вспомнить свое детство и походы с родителями на уличные катки.

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Ранее четыре команды НХЛ думали играть на открытом воздухе, если это позволит пустить зрителей на трибуны.